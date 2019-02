Si pour certains la Saint-Valentin n’est qu’une fête commerciale, pour la sexologue Charlotte Leemans, du Grand Hôpital de Charleroi, le 14 février peut être prétexte à une prise de rendez-vous pour le couple. "Ce qui est important, c’est de prendre rendez-vous et de se forcer à le prendre. La Saint-Valentin est une excellente occasion pour se retrouver seuls sans autres préoccupations que se retrouver à deux sans enfants, sans boulot. Par exemple, pour les amitiés, si on ne se voit pas, on ne sait pas l’entretenir : il en est de même pour les couples. Ce n’est pas parce qu’on dort ensemble tous les soirs qu’on a des moments de partage. Ce rendez-vous est une chance pour être à deux sans se mettre la pression d’avoir obligatoirement des rapports sexuels. Les câlins sont aussi agréables, tandis que la recherche absolue d’une pénétration est un poids pouvant vite devenir une contrainte pour certains."

La sexologue met en avant le fait qu’il faut éviter de se mettre la pression. Il est important de privilégier le moment, se poser, s’écouter et partager. "Rien qu’arriver à trouver ce moment à deux est parfois déjà bien compliqué. Entre enfants, travail et stress du quotidien, le couple doit trouver sa place et créer des moments privilégiés. Une fois ce moment trouvé, le couple peut avoir des activités qui rassemblent. Cela peut aller d’un karaoké avec des chansons d’amour à des petits jeux plus coquins, comme un jeu de piste. L’un des deux sème des petits cœurs dans toute la maison et celui qui les trouve doit, au fil des trouvailles, retirer un vêtement."

Chaque couple doit trouver ses idées sans s’imposer un rapport sexuel avec pénétration. La qualité du moment peut amener naturellement à cela. Charlotte Leemans préconise également de s’organiser plusieurs "Saint-Valentin" tout au long de l’année.

Le but est de comprendre l’autre et se donner le temps et les moyens pour pimenter sa vie de couple ou simplement sortir d’une routine. "Il faut connaître l’autre pour savoir ce qui est le plus important pour lui, se positionner sur son canal. Dans un couple, les deux ne sont pas toujours sensibles à la même chose. Selon Gary Chapman dans son livre Les langages de l’amour, certains sont sensibles aux cadeaux, aux paroles valorisantes, aux moments de qualité, au toucher ou encore aux attentions particulières."