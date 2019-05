Grégory risque 2 ans de prison.



Le 22 novembre et le 4 décembre 2018, le prévenu aurait porté des coups sur sa mère. Ce qu’il conteste fermement. Il n’a jamais frappé sa maman. C’est dans le cadre de ces préventions que Grégory est entendu par la police le 6 décembre 2018. Lors de son audition, l’homme s’agite et blesse un des policiers. Il profère également des insultes racistes aux policiers : "Vous ne comprenez jamais rien avec vos cerveaux de blanc" et "sale blanc".

Suite à ces insultes, UNIA s’est porté partie civile dans ce dossier. Pour l’institution publique, ces propos sont clairement de la discrimination : "Il doit y avoir un respect mutuel qui doit s’établir peu importe du côté de la barrière où l’on se trouve", justifie l’avocat défendant les intérêts civils d’UNIA.

Le substitut Vervaeren a souligné le sentiment de haine qui anime le prévenu : "Après enquête, il s’avère que le prévenu a une haine vis-à-vis de la Belgique et de son épisode colonial au Congo. Concernant les coups sur sa maman, parce qu’elle est alcoolique, c’est elle qui a provoqué ses blessures. Le prévenu évoque la fameuse théorie du complot où tout le monde ment et lui en veut". Une peine de 2 ans d’emprisonnement est requise.

La défense plaide une dernière mesure de clémence pour son client vu le manque d’éléments concrets dans le dossier : "Finalement, le réquisitoire du ministère public était axé sur le climat plutôt que sur les faits. Nous n’avons que le témoignage de la maman et le substitut déclare que les blessures sont incompatibles avec une chute suite à l’alcool mais les blessures montrent une compatibilité avec la version défendue par mon client". Le jugement sera prononcé le 16 mai.