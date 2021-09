En décembre 2017, le ciel s’était abattu sur la tête de Salvatore. Marié de longue date, ce dernier s’apprêtait à quitter en douceur son épouse pour vivre avec sa maîtresse, qu’il fréquentait depuis plus d’un an. Tout était planifié et semblait être en ordre jusqu’à ce que Salvatore découvre par surprise sa future compagne au lit avec un autre homme.

Par la suite, Salvatore a pété un câble. « J’avais des soucis financiers. J’entamais les démarches en douceur pour aller vivre avec elle. Mais j’ai été contraint de travailler plus intensivement durant deux semaines et je l’ai délaissée. Et puis je l’ai découverte avec un autre… », confiait Salvatore au tribunal correctionnel en juin dernier.

Par tous les moyens, Salvatore a cherché à obtenir des explications auprès de sa maîtresse : en se rendant devant chez elle, en l’appelant ou en lui envoyant des mails. Il a également importuné Sébastien, le « chien de garde envoyé par la maîtresse ».

À l’issue du prononcé, le prévenu a obtenu ce qu’il avait plaidé : une suspension probatoire de 3 ans.