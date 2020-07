L'agence immobilière sociale (AIS) Sambre Logements est née il y a 10 ans de la volonté d'offrir des logements sociaux aux personnes les plus fragilisées ou ne disposant pas de revenus suffisant pour acheter ou louer un bien. A sa tête, Michel Mathy dresse un bilan sur les 10 premières années : sa croissance constante, les avantages des propriétaires et la philosophie sociale qui anime l'équipe.

Le but d'une AIS n'est pas à confondre avec les logements sociaux. Dans ce cas-ci, des propriétaires font appel à l'asbl et suivant certains aménagements ou pas le bien est mis en location à une personne aux faibles revenus. Ce type de contrat permet aux propriétaires de percevoir régulièrement leur loyer et être exempté de la taxe immobilière.