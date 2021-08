Sambre Services est né en 2003, Michel Mathy (PS) échevin de l'Emploi à Châtelet voulait créer une structure pour la réinsertion professionnelle. "L'idée était en projet depuis l'année 2000, il a finalement été décidé de créer une coopérative publique entre la Ville, le CPAS et l'ALE. Une entreprise de titres-services nous permettait de créer des emplois durables pour des personnes peu qualifiées tout en apportant un service aux habitants", explique Michel Mathy. L'idée a vite séduit à Thuin, où Paul Furlan (PS) bourgmestre de l'époque a fait entrer la commune et le CPAS au capital en 2007, créant par la même occasion Sambre Services 2. "Parce qu'on était limité à 50 équivalents temps plein. Aujourd'hui, les villes et CPAS de Châtelet et de Thuin gèrent de concert les deux entreprises avec l'ALE de Châtelet. On emploi 44 ETP à Châtelet pour un millier de clients et 31 ETP à Thuin pour 685 clients."