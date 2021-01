3.747.556,36 euros investit sur fonds propres, c’est le dernier investissement de la Sambrienne pour la gestion de ses logements inoccupés. Il s’agit d’une des priorités de cette société confirmée dans le Contrat d’Objectif 2020-2025 de cette dernière.

Qu’il s’agisse d’une remise aux normes ou d’une rénovation après le départ de locataires, la plupart de ces habitations doivent faire l’objet de travaux à leur libération. Il y a ainsi, en moyenne, toujours deux fois plus de logements en cours de rénovation à la suite de dégradations que de logements en court d’attribution. Les rénover plus rapidement permet aussi et surtout de les remettre dans le circuit locatif et donc de loger de nouvelles familles.

Pour cela, Sambrienne dispose de sa régie ouvrière interne. Mais elle doit aussi pouvoir compter sur plusieurs sous-traitants. Ainsi, sur l’année 2020, les équipes internes de la Sambrienne et leurs sous-traitants ont pu remettre en état 398 logements qui ont pu être attribués à des ménages.

En support de cette régie interne, 3.747.556,36 euros seront ainsi investis pour le parachèvement intérieur de ces logements. Ce lot fait partie d’un marché public plus vaste, de cinq millions annuels. Au total, le marché compte cinq lots, uniquement pour les logements inoccupés. Ils prévoient de travailler sur : les toitures, les menuiseries extérieures, l’électricité, le chauffage et les sanitaires et enfin, le parachèvement intérieur.

Sur quatre ans 19.950.967, 36 € seront investis dans la maintenance du patrimoine. Ce plan ambitieux est mené sur fonds propres en complément des subsides liés à la rénovation récemment accordés par la Région. De quoi faciliter les rénovations, et donc la remise en location de logements en forte demande.