Les effets secondaires de la crise ne sont pas toujours ceux que l’on attend : à la Sambrienne, le nombre de locataires en retard de paiement n’est ainsi pas du tout parti à la hausse comme on pouvait le craindre. "Nous sommes tombés en dessous de la barre des 1 300 ménages, contre plus de 2 300 en 2014, pointe le directeur financier Bernard Van Hemmeseel. C e qui représente 15 % de nos locataires en place. Quant au contentieux locatif, il est tombé sous les 800 000 euros, 72 % en dessous de son niveau six ans plus tôt (plus de 2,7 millions)."