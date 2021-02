La société de logements a embauché un manager des espaces communs.

Habiter un quartier, c’est, au-delà des limites privatives de son bien, partager des espaces collectifs.

À Charleroi et à Gerpinnes, la Sambrienne veut réembellir ces espaces, les rendre plus propres, plus agréables à vivre et plus sécurisants au bénéfice des locataires. Dans ce cadre, la société vient de créer une fonction encore inconnue dans la gestion publique des habitations : le métier de manager des espaces communs. "Cela concerne aussi bien l’intérieur que les abords de notre patrimoine immobilier", souligne (...)