L'invest carolo a repris les missions de création d'emploi et de revigoration de l'économie sur le territoire de Charleroi, précédemment menées par la cellule du plan Catch (Catalyst for Charleroi). Sambrinvest veut maintenant créer un écosystème créatif et digital à Charleroi,, note Mathieu Demaré.

Ils veulent pour cela réunir des acteurs créatifs, notamment des chercheurs, universitaires et post-doctorants, ainsi que des start-up (ou des spinoff) d'un côté avec de l'autre les "corporates", les entreprises déjà implantées. "Et pour cela, utiliser les moyens publics et privés à disposition, pour favoriser l'innovation". Sambrinvest ajoute : "les start-up sont un moyen rapide de résoudre les problèmes que peuvent rencontrer les entreprises, parce qu'elles peuvent se montrer plus agiles. Dans les cinq prochaines années, il faudra capter les start-up, les corporates, les subsides, et créer ces écosystèmes."

Pour Mathieu Demaré, il faudra construire un nouveau bâtiment d'ici 2022 "pour développer ces écosystèmes créatif et digital". Il sera situé près des quais de Sambre, à Charleroi. Probablement non loin de Co.station et d'A6K, aussi développés par Sambrinvest.