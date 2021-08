, souligne Babette Jandrain (PS), échevine des Fêtes et du Commerce.

Le samedi 28 août, avec la Fête de l'Amour, il sera possible de se marier sur la place Verte "for a joke", comme à Vegas, pour des noces tout ce qu'il y a de moins officiel. "De 14 à 18 heures, il y aura ces mariages "for a joke", un village associatif LGBTQUIA+, des spots photos et des murs d'expression, mais aussi des animations pour les enfants, des châlets pour boire et manger parce qu'on reste carolos. A 18 heures, il y aura un show de Drag Queens du Cabaret de Mademoiselle K et une démonstration de cyclo-danse par des personnes porteuses de handicap de l'asbl Roue Libre. De 20h à minuit il y aura aussi deux DJ sets. Mais il faut venir dès 14 heures, il y aura des surprises", promet Babette Jandrain.

En parallèle à la fête à proprement parler, il y aura des moments de réflexion et de culture. "La Fête de l'Amour est ouverte à toutes et à tous sans distinction de genre, de couleur ou d'orientation sexuelle, mais certaines communautés ont besoin de soutien, notamment les personnes LGBTQUIA+ et celles porteuses de handicap", ajoute Alicia Monard (PS), échevine de l'Egalité des Chances et de l'Intégration. Dès jeudi 26, la Maison Arc-en-Ciel de Charleroi (MAC) ouvre son exposition Dorian.ne Gray à la rue Prunieau, 1, à partir de 17 heures. Vendredi, à l'Umons sur le boulevard Joseph II 38/42, deux conférences sont programmées avec Go to Gyneco (10 à 14h) pour les lesbiennes/bisexuelles et sur la violence dans les couples homosexuels (15 à 17h). La MAC accueilleront aussi les proches d'ados trans entre 18 et 20 heures. "Et dimanche, deux films seront projetés au Quai 10 avec un ciné-débat."

La Maison Arc-en-Ciel, via Cailean son employé permanent, se dit ravie de l'expansion que prend la Fête de l'Amour. "Des expos, des conférences, un village associatif, du ciné-débat, ça permet une ouverture de Charleroi à toutes les formes d'amour. On peut vraiment dire merci à toutes ces associations qui nous aident", explique Cailean. "Tout le monde a sa place ici", sourit-il.

Le détail du programme et des réservations pour les conférences sont à retrouver sur l'événement Facebook de Charleroi Centreville.