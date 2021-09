La nuit du 23 juillet dernier, Sami a tenté de faire un coup double en pénétrant dans deux commerces de vêtements situés à la rue Neuve et à la rue de Dampremy à Charleroi. Fort heureusement, les images de vidéosurveillance ont capturé le moment où le prévenu a commis les deux faits… Ce qui a permis de l’identifier et de l’interpeller.

Le 26 juillet, soit trois jours plus tard, Sami est appréhendé par la police locale. Sa description physique et sa tenue vestimentaire correspondent à l’individu surpris en flagrant délit par les caméras de surveillance au moment des faits. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le jeune homme en séjour illégal sur notre territoire se reconnaît sur les images le montrant avant et après les faits, mais pas lors des deux vols.

Pour qu’il ne puisse plus bénéficier d’une mesure de sursis à l’avenir, le parquet requiert une peine de 37 mois de prison pour les vols. Plus quatre mois de prison pour le séjour illégal. Jugement dans deux semaines