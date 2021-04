Après Bruxelles et Anvers, c’est à Charleroi que la filiale belge du groupe coréen Samsung vient d’ouvrir son nouvel et troisième "Experience store" du pays. D’une superficie de 220 mètres carrés, ce point de conseil et de vente se veut un outil d’immersion dans l’univers de la marque. "L’excellent taux de pénétration du marché de nos produits à Charleroi nous a décidé à faire le choix de cette ville en Wallonie", explique le directeur des relations publiques de Samsung Sven Adams. Quant à la localisation, le groupe a opté pour Rive Gauche et ses huit millions de visiteurs annuels.

Malgré la pandémie et l’augmentation du commerce en ligne, l’ouverture d’une nouvelle boutique d’appareils électroniques mobiles reste incontournable pour répondre aux habitudes des Belges. "Ceux-ci ont en effet besoin de voir, toucher, manipuler le matériel. Ils sont 84% à préférer acheter leurs produits dans un point de vente physique plutôt que sur internet." Toute la gamme des smartphones, tablettes et objets connectés est présente au brainstore carolo, avec des stocks disponibles. Le personnel a également été formé pour répondre aux questions des consommateurs sur d’autres types de produits, notamment téléviseurs et électroménagers Samsung. En back office, un atelier assure le service après-vente : 90% des réparations (sur rendez-vous) sont effectuées en moins de 90 minutes, selon Sven Adams. Les clients ont donc le temps de faire leur shopping dans le mall avant de venir récupérer leur appareil.

Le magasin a été aménagé en ilots, afin de privilégier les rencontres et les échanges. A Bruxelles et Anvers, les experience store de Samsung accueillent en moyenne un millier de visiteurs mensuels.