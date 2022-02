Coups, viols, menaces: Samuel a fait dix victimes sur son passage Charleroi L. C. Parmi elles, des ex-compagnes qui ont vécu un véritable calvaire dès qu'elles ont signifié la fin de la relation au prévenu. © D.R.

Les faits reprochés au jeune trentenaire sont longs. Pour les répertorier dans le dossier, il a même fallu aller jusqu'à la lettre U de l'alphabet. Au total, le dossier à l'encontre de Samuel comporte 21 faits : harcèlement, menaces, coups et blessures, port d'une machette, incendie volontaire, viol et séquestration. Dix victimes ont subi la violence du jeune homme.



La plus marquée d'entre elles est Alicia (prénom d'emprunt). En janvier 2019, la jeune femme a courageusement déposé plainte contre son bourreau après cinq mois de relation. Le 13 janvier, Samuel a dépassé les limites en la frappant de plusieurs coups de pied au visage. En avril 2019, Alicia a repris la relation avec le prévenu. Mais à peine un mois plus tard, Samuel a encore usé de sa violence. Porteur d'une machette de 50 centimètres, Samuel a notamment menacé Alicia "de la couper en morceaux" ou de "brûler sa voiture."



Profondément touchée par le calvaire, Alicia s'est trouvée en incapacité de travail durant 138 jours !

"Je préfère rentrer dans ma cellule" En pleine audience et alors que Me Brocca, avocat de la jeune femme, énumérait les faits commis par Samuel, ce dernier en a eu marre "d'entendre des conneries" et a émis le souhait de "rentrer dans sa cellule" en pleine audience. S'il est coutumier de menaces sur ses ex-compagnes, Samuel a la parole facile avec les membres de la famille. Une mère et le frère d'une des victimes ont fait l'objet de menaces. "Il se mêlait trop de la situation", dit le prévenu pour expliquer les menaces proférées à son ex-beau-frère.



Samuel a également menacé de cramer la maison et de faire la peau à Maurice, née en 1939 et propriétaire d'un logement loué par le prévenu, en juillet 2018. Le parquet reproche à Samuel d'avoir violé une ex-compagne, âgée de plus de 16 ans en 2009, et de l'avoir séquestrée. "C'est faux. Sa mère a porté plainte pour elle. Elle n'était pas d'accord pour notre relation et sous le coup de la colère, elle a déposé plainte parce que sa fille était enceinte", se défend Samuel.



L'homme, actuellement sous mandat d'arrêt pour des... coups et blessures sur sa compagne actuelle, conteste aussi avoir volontairement incendié la Ford Fiesta de son ex-belle-mère et d'avoir frappé, avec une chaise, son compagnon de cellule en prison. Pour le parquet, il est évident que Samuel cherche absolument à contrôler l'autre et qu'il est incapable de gérer son impulsivité dès qu'on lui dit "non".



Une peine totale de 6 ans de prison est requise contre Samuel, en état de récidive et déjà condamné en 2018 pour des coups et blessures sur deux femmes en 2016. À la défense, Me Poisson a admis que son client « a des réactions disproportionnées dès qu'on lui dit non ». Un sursis probatoire est sollicité par l'avocat, inquiet du mode de fonctionnement de Samuel.



Jugement dans un mois.