L’Oxycodone est un analgésique opioïde, dérivé de la morphine, et à utiliser uniquement sur prescription médicale. C’est également un analgésique considéré comme stupéfiants. Son utilisation peut donc s’avérer être très dangereuse pour la santé. Le 14 décembre 2018, à Chapelle-lez-Herlaimont, Sandra a eu le parfait et triste exemple de la dangerosité de l’Oxycodone, qui faisait partie de son traitement personnel…

Ce matin-là, Giovanni, père de deux enfants et ex-toxicomane rencontré au CHR d’Auvelais, ne se sent pas bien. Ce dernier vit avec sa compagne et Sandra. Sandra décide donc de lui donner, selon elle, un seul cachet d’Oxycodone pour le soulager. "Il était très très mal et me suppliait de lui en donner." En milieu d’après-midi, Sandra constate que Giovanni "ronfle". En réalité, il était en détresse respiratoire et décèdera quelques instants plus tard…

Ce vendredi, cette dernière est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir délivré ou fourni un produit sans autorisation préalable ayant entraîné la mort et pour la facilitation d’usage de stupéfiants avec cette même circonstance aggravante. Pour le substitut Bury, Sandra a commis une faute grave et adopté une attitude criminelle en donnant au moins un cachet à Giovanni. "Au moins", puisqu’on a découvert une importante concentration d’Oxycodone dans l’organisme de la victime.

Une peine de 4 ans de prison est donc requise, avec un sursis. Jugement dans un mois.