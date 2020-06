Sandy, 24 ans, est poursuivie pour avoir mené la vie dure à Claire et Sandrine, deux de ses enseignantes. Elle a harcelé ses professeurs avec un mécanisme assez pervers.

Étudiante à l’école Samaritaine à Montignies-sur-Sambre, Sandy souffre d’un mal-être. Sandrine, une de ses enseignantes, remarque les difficultés de son élève et tente de l’aider. Mais cette aide va se transformer en comportement pervers de la part de l’étudiante. Cette dernière voue un culte à son enseignante et la suit partout, jusqu’à son domicile, sans se cacher. Elle prend des photos et tient un journal intime dans lequel elle note tous les déplacements de Sandrine. Cette dernière porte plainte et la jeune Sandy est renvoyée de l’école.

Fraîchement débarqué à l’école Sainte-Marie de Châtelet, Sandy récidive en s’intéressant à Claire. Détail troublant, Claire ressemble physiquement à Sandrine. Un peu comme sa collègue, Claire tente d’intégrer l’étudiante dans son nouvel environnement, mais elle subit un harcèlement entre janvier 2017 et juillet 2018. Sandy suit sa prof même lorsqu’elle dépose ses enfants à l’école.

Le ministère public souhaite protéger la société face à ce comportement qui fait peur. Dans un journal intime, Sandy a évoqué le projet d’éliminer sa famille. Sandy est actuellement suivie par un psychiatre et un psychologue. Une peine de 12 mois de prison ferme a été requise pour le dossier avec Sandrine et une peine supérieure pour les faits commis sur Claire. Jugement le 4 septembre prochain.