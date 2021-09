En Wallonie, deux villes vont participer au projet de dénombrement des SDF financé par la Fondation Roi Baudouin avec l’UCL. Namur et Charleroi - Liège a procédé l’an dernier à son propre recensement. "Ce travail va permettre de coller au plus près de la réalité", observe la secrétaire générale du Relais Social de Charleroi Geneviève Lacroix. Le Relais s’est porté candidat pour assurer la coordination de ce projet. "Actuellement, on organise l’urgence sociale sur base de l’extrapolation de l’extrapolation, à partir des comptages fournis par les partenaires du réseau, en particulier les accueils de jour et de soirée ainsi que les abris de nuit. Nous voulons affiner l’analyse."