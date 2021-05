En difficulté suite à une séparation, Jordy a cru bon de voler du zinc pour le revendre à des ferrailleurs. Mais il a été condamné à un an de prison par défaut et a formé opposition pour obtenir une mesure de faveur.

En 2018, Jordy a connu une période compliquée dans sa vie. Séparé de sa compagne, il s’est retrouvé à la rue, sans rien. Alors, pour survivre, Jordy a volé des gouttières et des objets en zinc à la Ville de Charleroi le 4 juillet 2018. Quelques mois plus tard, Jordy a récidivé au sein de l’école de la Neuville à Montignies-sur-Sambre en y volant quatre plaques de zinc.

Pour ces faits, Jordy a écopé, le 4 février 2021, d’un an de prison par défaut. Ce jeudi, il s’explique enfin devant le tribunal correctionnel et reconnaît les faits. « J’ai fait ça pour avoir de l’argent afin de nourrir ma compagne rencontrée dans la rue et moi-même. »

Pour le parquet, il n’y a pas lieu de prononcer de peine complémentaire si le tribunal accorde l’absorption sollicitée par la défense, avec une peine de travail autonome de 120 heures prononcée il y a deux mois. Jugement dans quatre semaines.