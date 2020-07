Un déficit peut en cacher un autre… plus inquiétant.

Le déficit d’1,2 million qui représente le résultat budgétaire de l’exercice propre en 2019 ne constitue qu’une illusion d’optique. Dans les faits, la situation de Charleroi est bien plus préoccupante, selon le directeur financier Eric Wartel qui a présenté les comptes annuels. Non seulement, les dépenses de transfert (pour financer les satellites de la Ville que sont le CPAS, la police, la zone de secours) augmentent beaucoup plus vite que l’inflation, mais une évolution des recettes inférieure à celle du coût de la vie vient plomber le résultat.

Après exécution des opérations comptables courantes telles que prélèvements et dotations sur fonds de réserve, provisions pour risques et charges, etc., la perte plonge à près de 30 millions sous zéro : c’est le résultat budgétaire net - ou vérité - d’une nouvelle année difficile. Sans une dotation régionale au fonds des communes aussi importante, Charleroi perdrait définitivement pied : cette dotation s’élève à 160,7 millions, 39 % du budget communal contre seulement 23 % en moyenne en Wallonie.

Et pour cause. Dans la première ville du sud du pays, le coût annuel par habitant de la police (historiquement sous financée), du CPAS, de la zone de secours, est plus élevé qu’ailleurs : 269 euros par an pour la police contre 118 en Wallonie, 308 euros pour le CPAS contre 134, 90 euros pour la zone de secours contre 52. Impossible de dégager des économies en fonctionnement ou en personnel, il n’y a plus le moindre bout de gras sur l’os. Augmenter les taux d’imposition ? Quand bien même ce serait une volonté politique, cela n’y changerait rien : les additionnels à l’IPP et au Précompte immobilier sont moins rentables, largement moins rentables que dans les autres communes. C’est à peine mieux pour les taxes locales, bien qu’un excellent niveau de recouvrement de près de 95 % à dix ans permette de réduire les dégâts. En définitive, le seul salut pour Charleroi est d’attirer de nouveaux habitants qui paient des impôts. C’est une priorité politique qui ne se traduit pas encore dans la réalité.

La trésorerie de la Ville se détériore : elle est désormais en négatif pendant 40 % de l’année, selon le directeur financier. Consolation : la capitale du Pays noir est moins endettée que les autres métropoles belges selon une étude de Belfius, la banque des communes.