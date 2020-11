C'est l'histoire de Roxane et de Cécile, deux jeunes mamans carolos qui viennent de lancer Sapriskids, un magasin de vêtements de seconde main pour les enfants de 0 à 12 ans. "affirme fièrement Roxane Battisti, co-fondatrice de Sapriskids.

Roxane et Cécile, sont toutes les deux mamans d'enfants en bas âge. " Les enfants grandissent. Par exemple, j'ai reçu à la naissance de ma fille des vêtements de taille six mois. Je ne pouvais pas lui mettre en été car ils étaient trop grands. Et en hiver, ils étaient trop petits" , poursuit-elle. Dans cette nouvelle boutique, les parents pourront trouver leur bonheur pour habiller leurs enfants de manière écologique avec des vêtements quasiment neufs.

Les parents soucieux de donner une seconde vie aux vêtements de leurs enfants, les confient aux deux fondatrices. Celles-ci sélectionnent de manière minutieuse les articles de qualité qu'elles souhaitent proposer en e-shop selon une grille de rachat précédemment communiquer au déposant. Une fois cette première étape effectuée, Roxane et Cécile s'occupent d'étiqueter les vêtements de leur nouveau prix. "Nous avons cinq catégories de marques. Pour les grandes marques, nous les revendons entre 60 et 70% de leur prix d'achat neuf en magasin", déclare Roxane Battisti.

De plus, Sapriskids va s'installer à la rue de Montigny, au pied de la rue de la Montagne, qui recommence petit à petit à retrouver sa vigueur d'autrefois. Pour Roxane et Cécile, il s'agit d'une chance. " Ce lieu était déjà d'une boutique, nous n'avons pas dû faire des travaux d'aménagements. Nous profitons aussi d'une belle visibilité. En plus, nous sommes bien situés, à proximité des parkings de Rive Gauche et de l'INNO". Les boutiques, dans le quartier de la rue de la Montagne, commencent à refleurir. Ce qui peut raviver de nombreux souvenirs aux habitants de Charleroi.