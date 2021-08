Avant la pandémie, les CPAS étaient au bord de la faillite. Si les subsides covid leur ont apporté une bouffée d’oxygène, il faut revoir leur modèle de financement sous peine de les voir lentement sombrer.

Pour couvrir le coût de mise en place d’actions de relance post-confinement, Charleroi a reçu quelque 25 millions d’euros d’aides spécifiques de la région et du fédéral. "A ce jour, nous en avons consommé 40%, chiffre qui passera à 50% à la fin de l’année. Il est donc primordial de ne pas nous couper l’accès à ces moyens à partir du 1er janvier comme c’est actuellement prévu si l’on veut nous permettre de continuer à remplir nos missions auprès des citoyens et de nos bénéficiaires", relève Philippe Van Cauwenberghe.

Pour le président du CPAS, il faut corriger le mécanisme pernicieux de financement du revenu d’intégration. A Charleroi, le montant de cette dépense en constante inflation a été estimé à 104 millions d’euros pour 2021, un coût pour lequel l’Etat fédéral n’intervient qu’à hauteur de 78 millions. Cela représente un différentiel de 26 millions d’euros. Si l’on y ajoute le coût des cotisations de responsabilisation de pensions, la facture grimpe à dix millions de plus.

"Cela place notre CPAS dans une situation particulièrement inconfortable, en position de « quémandeur pour autrui » face à la commune qui exerce la tutelle, alors que bien d’autres sujets plus constructifs pourraient être abordés. Notre bourgmestre l’a dit : on ne peut plus continuer comme ça !" Van Cau appelle le Fédéral à prendre sa part complète de financement du revenu d’intégration. "Les CPAS n’ont pas la capacité de lever des impôts. Leurs seules recettes proviennent de dotations de transfert."