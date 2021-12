Selon plusieurs témoins, des clients arrivent tôt le matin pour acheter des produits avant de les revendre à un prix bien plus élevé sur internet. Le nom de cette arnaque ? Le scalping.

D'après Sema, fondatrice du groupe Facebook Primark Charleroi, les produits ciblés sont ceux de la marque Disney. "Ils se présentent avant l’ouverture du magasin et courent à l’étage où se trouvent ces articles. Ils prennent tout ce qu’ils peuvent. Les gens qui arrivent après ne les trouvent pas et sont surpris de les voir plus chers sur Vinted ou d’autres sites.”