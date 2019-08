L’affaire de l’Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC) cause des dégâts d’image énormes. Outre le politique qui sort un peu plus abîmé par cette crise, c’est d’abord à l’institution, ses patients, médecins, travailleurs et partenaires que ça fait mal.

Deux jours avant l’éclatement du scandale, la CGSP avait demandé à ajouter des points à l’ordre du jour du comité de négociation convoqué ce mercredi, et annulé en dernière minute. Ironie du sort : l’un de ces points avait trait à l’intégration de la convention sectorielle 2002-2003, ouvrant la perspective d’une revalorisation barémique de… 1 % au sein de l’entreprise.

On sait à présent que les membres du comité de direction se sont octroyé une augmentation beaucoup plus importante, représentant de 15 à 40 % de revenus additionnels. L’envoi de cet ordre du jour complémentaire lundi, alors que le torchon brûlait déjà depuis 48 heures, n’a pas manqué de choquer au sein du personnel.

Quant aux salaires des directeurs généraux fixés à 200 000 euros et plus, ils ont beau être dans le cadre du décret gouvernance qui établit des plafonds, ils n’en sont pas moins au-delà, et même très au-delà de ceux pratiqués dans le secteur privé. Il en va de même des avantages en nature, notamment les voitures de fonction.

Tant qu’à parler d’argent, abordons la question des indemnités payées aux administrateurs. À l’ISPPC, ces derniers perçoivent des jetons de présence, à l’exception des membres du bureau exécutif qui touchent un fixe. En 2018, la dépense a représenté 130 000 euros, selon le dernier rapport d’activité. Dans les hôpitaux privés, la prestation est gratuite et ne donne droit qu’à un défraiement pour les déplacements.

Il est clair que l’affaire de l’intercommunale impactera aussi la mise en place du futur réseau de santé. À Charleroi, un rapprochement de l’ISPPC avec les deux groupes hospitaliers privés de la place (NdlR : le Grand Hôpital de Charleroi GHdC et la Clinique Notre-Dame de Grâce CNDG) offre le projet médical le plus complet et le plus abouti, sur un territoire compact de 15 km carrés.

Comment ne pas imaginer qu’au niveau de la gouvernance, les partenaires n’exigeront pas d’ajouter des couches d’éthique pour se prémunir de pareilles dérives à l’avenir ? Une réunion en urgence doit se tenir au cabinet de la ministre MR des Pouvoirs locaux Valérie De Bue.