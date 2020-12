Ce vendredi, devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi, un dossier particulièrement choquant a été évoqué. Il concerne Scotty et Nancy, parents du petit Tom (prénom d’emprunt). Le couple a accueilli, en 2019, son premier enfant. Le petit garçon vit un véritable calvaire et ne reçoit pas l’amour de ses parents.

Entre le 23 octobre et le 21 décembre 2019, le ministère public reproche aux parents de Tom un traitement inhumain et des coups sur le petit garçon, à peine âgé de 3 mois au moment des faits. C’est la scène du 21 décembre qui a alerté les autorités judiciaires sur le comportement inadmissible des parents.

Ce jour-là, Scotty admet avoir mis deux doigts dans la gorge de Tom. Le père ne supportait plus les pleurs de l’enfant. Le bébé s’est mis à convulser avant de ne plus respirer. Transporté en milieu hospitalier, Tom a été intubé et plongé durant un mois dans un coma artificiel. Dix mois de revalidation ont suivi. Depuis les événements, Tom souffre du syndrome du bébé secoué et est sujet à des crises d’épilepsie.

Des claques et des étranglements

Mais Scotty s’est littéralement défoulé sur son pauvre fils. Il l’étrangle, lui distribue des claques, le secoue, le lance dans son parc, lui écrase la figure contre le divan ou l’enferme dans la garde-robe. Face au tribunal, Scotty explique ne plus avoir supporté les pleurs de son fils. "J’étais dans la cocaïne. Je m’énervais souvent. Je l’ai frappé à plusieurs reprises, mais juste des petites tapes." Nancy, la mère, n’a pas, selon le ministère public, empêché son compagnon de se défouler sur Tom.

Pire, Nancy aurait couvert les agissements de Scotty en prétendant à tout le monde que tout se déroulait pour le mieux dans l’éducation du bébé. "Elle l’a toujours couvert. Elle disait que Scotty ne se droguait pas, que l’enfant n’était pas battu. À son père et aux services sociaux, elle disait que le petit était tombé lorsqu’il avait des bleus. Quand Scotty était en prison, elle a dit aux policiers qu’elle ne le voyait plus alors qu’elle lui a apporté à plusieurs reprises des stupéfiants. Elle a refusé l’aide d’une maison de maternelle et celle de ses parents."

Immatures et irresponsables !

Immatures, irresponsables, les parents ont par la suite accueilli un second enfant, ce qui ne rassure absolument pas le parquet.

Une peine de minimum 10 ans de prison ferme a été requise contre Scotty, emprisonné. Pour Nancy, une peine de 5 ans de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire, est requise.

Jugement pour le 23 décembre.