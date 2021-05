Ce début de mois de juin propose une météo des plus radieuses avec des températures dépassant les 25 °c. La météo, additionnée à l'envie de sortir ou de braver un interdit va conduire des dizaines de personnes sur les bords des plans d'eau des différentes carrières de la région.

"Il est interdit de se baigner là où ce n'est pas autorisé", rappelle le Major Michel Méan, porte-parole des pompiers de la zone Hainaut Est. Le professionnel insiste sur les dangers souvent mortels de ce type de baignade. "Ce qui est à craindre le plus c'est l’hypothermie. On reste sur le rivage à prendre un bain de soleil puis on pense aller se rafraîchir sans avoir conscience que l'eau n'est qu'à 12 °C. Ce choc est dangereux pour le cœur. Ce qui est aussi dangereux ce sont les objets qui se trouvent dans l'eau, une fois qu'on plonge, on peut tomber sur de la ferraille ou des rochers et avoir de sales fractures. Les tourbillons sont aussi à craindre. Chaque année nous devons intervenir pour des accidents graves et parfois des décès." Même si les secours sont portés par des pompiers aguerris, les interventions sont souvent périlleuses car les baigneurs choisissent des coins plus reculés en pleine nature.

Du côté de la police de Charleroi, on hésite pas à rappeler cette interdiction qui figure dans le règlement de police administrative article 69. "Sauf aux endroits autorisés par panneaux, il est interdit de plonger et de nager dans les fontaines, rivières, canaux, étangs, lacs, et carrières se trouvant sur le territoire communal." David Quinaux, porte parole de la police de Charleroi rappelle qu'une amende allant jusqu'à 350 euros peut être donnée.

Pour se baigner dans un cadre naturel il est possible de se rendre aux Lacs de l'Eau d'Heure à la Plate-Taille ou à Falemprise.