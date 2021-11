Outre les menaces proférées, Sébastien admet également avoir repoussé son voisin, venu trop proche de lui à son goût…

Condamné à un an de prison par défaut, Sébastien a formé opposition au jugement pour venir enfin s’expliquer sur les deux scènes que le parquet lui reproche. Les premiers faits ont eu lieu entre le 20 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, à Chimay. Durant cette période, Sébastien admet volontiers avoir menacé John (prénom d’emprunt). S’il a agi de la sorte, c’est à cause du comportement de la victime envers son grand-père de 76 ans et à cause de la police… "Il a été volé à deux reprises chez lui et il le harcelait également au téléphone. La police ne faisait rien et semblait être dépassée à cette période-là. C’est moi-même qui ai téléphoné à Proximus pour savoir à qui appartient le numéro de téléphone harcelant", explique le prévenu.

Le 8 janvier 2020, Sébstien confirme avoir repoussé son voisin, qui a chuté au sol. "Mais je ne l’ai pas frappé. Il avait précédemment agressé ma femme et avait donné un coup dans l’aile de la voiture. Il est venu vers moi et je l’ai repoussé." Pour le parquet, Sébastien aime se faire justice soi-même. "Il a dit qu’il fallait s’abstenir d’agresser sa femme pour la scène du conflit de voisinage et c’est pareil pour les menaces de "découper en morceau" le prétendu voleur."

Le parquet ne s’oppose pas à une réduction de la peine de prison prononcée. Dix mois sont requis, avec un sursis probatoire. Jugement le premier jour de décembre.