L’ancienne friche de Carsid va-t-elle se muer en domaine militaire ? Au conseil communal de Charleroi, le conseiller Défi Jean-Noël Gillard a questionné le bourgmestre sur le dépôt d’une candidature de la ville pour l’accueil d’un quartier du futur de la Défense Nationale.

Il ne s’agit pas d’une caserne au sens traditionnel. La ministre PS en charge de la Défense a annoncé la création de deux de ces complexes d’un nouveau genre, conçus pour les militaires voire leurs familles. L’un doit voir le jour en Flandre Orientale, l’autre dans le Hainaut. Charleroi s’est positionné.

Son bourgmestre a estimé prématuré de communiquer sur ce projet qui est toujours à l’examen, en concurrence avec d’autres propositions.

Le lieu pressenti pour l’aménager est le site de la Porte Ouest, entre l’usine Industeel et celle du groupe Riva. Pour Magnette, cette localisation est parfaitement adaptée : la proximité de la ville et d’un pôle de formation constituent des atouts.

Une étude d’affectation des sols est en cours. Pilotée par la Sogepa, elle doit déboucher sur la réalisation d’un master plan.

Les arbitrages politiques sur le choix du projet sont imminents. Dès qu’ils auront été opérés, nous pourrons aller plus loin dans la présentation et les perspectives à moyen et long terme. C’est en tout cas le type de projets dont nous avons besoin pour notre renouveau : il combine formation, emploi et revitalisation urbaine.