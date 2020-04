Dans le cadre de la sécurisation des abords des écoles à Charleroi, un chantier va commencer dans la rue Strimelle à Jumet.

On le sait, les mesures gouvernementales prévoient un retour partiel à l'école pour les 18 et 25 mai. Et en parallèle, les chantiers reprennent petit à petit. Dans ce contexte, le plan de sécurisation des abords des écoles carolos, au service Travaux, peut reprendre.

Un chantier est prévu sur la rue Strimelle, à Jumet, qui jouxte deux écoles : l'Institut Saint-Joseph et le Centre Scolaire Notre-Dame. La rue fera l'objet de travaux de rénovation et de sécurisation sur la partie pavée. Deux-cent mètres de filets d'eaux seront posés, et la voirie sera réhaussée avec deux "trottoirs traversants" adaptés pour les poussettes et les PMR, avec notamment la pose de dalles podotactiles.

Quatre-vingt-huit potelets et des barrières seront aussi placés devant les deux écoles, avec deux passages-piéton.

Durée du chantier : 15 jours. Les travaux devraient commencer le 4 mai, si tout va bien.