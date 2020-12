C’est avec grand intérêt que la ville de Charleroi va suivre le test d’homologation de la peinture fluo phosphorescente employée pour le balisage d’un cheminement du ravel de Namur Vedrin, entre Saint Marc et le hameau de Friset.

Sur ce tronçon de voie lente, le SPW Mobilité Infrastructures a initié une expérience pilote en matière de sécurité routière : l’usage de ce produit rend le marquage visible la nuit. "Grâce à la présence de pigments qui absorbent la lumière du jour pour la restituer la nuit, il est possible de visualiser la signalisation au sol dans une obscurité totale", explique Gauthier Michaux, l’ingénieur en charge de ce projet au SPW.

A Charleroi, le recours à un marquage fluo luminescent est encore prématuré, vient d’indiquer l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain dans une réponse à la question écrite du conseiller communal Benjamin Debroux. "Premièrement, il faut suivre l’évolution du comportement de ce produit dans le cadre de l’expérience de la Région wallonne, non seulement du point de vue technique mais aussi au niveau du retour des usagers du vélo. Ensuite, il convient d’en attendre l’homologation et son introduction dans le cahier de charges Qualiroutes, ce qui n’interviendra pas avant 2023." Selon Desgain, ce type de marquage n’a d’intérêt que sur des portions de voiries non éclairées, et on peut le supposer, à faible trafic, sans quoi le marquage s’avèrera rapidement inefficace. Des tronçons du ravel industriel entre Marchienne et la gare de Charleroi Sud pourraient être concernés.

Actuellement, la peinture reste relativement onéreuse : son coût représente près de 20 fois celui d’une peinture classique avec microbilles de verre. Selon l’ingénieur du SPW, sa durée de vie est de 1 à 2 ans.