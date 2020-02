Qu'est ce qui les fait vibrer? Ils se livrent sans tabous et avec humour.

Qu’ils aiment les “sket braguette” ou les rythmes “jouissifs et bandilatoires”, j’ai rencontré des personnalités carolo qui ont livré, sans fausse pudeur, leurs choix musicaux pour passer un moment agréable ou pour tout simplement “emballer”. Qu’ils soient issus du monde politique, culturel, associatif ou autre, ils ont tous répondu sans tabous.

Michel Méan (porte-parole des pompiers de Charleroi)

Le pyromane des pistes et soldat du feu sacré ne jure que par des grands classiques qui ont fait leurs preuves. The Righteous Brothers et leur tube Unchained Melody lui rapelle une scène Meetic ; la rencontre, dans le film Ghost, entre Patrick Swayze et Demi Moore, loin de tourner autour du pot. Il cite aussi Procol Harum avec A whiter shade of pale, un autre grand classique qui fait toujours son petit effet quand arrive l’orgue. Asthme et autres maladies respiratoires sont à proscrire quand il faut reprendre I Will always love You de Whitney Houston, son troisième choix.

https://www.youtube.com/watch?v=7D001j8Mw1k (The Righteous Brothers, Unchained melody)

Sofie Mercks (conseillère communale PTB)

Si Sophie signifie sagesse en grec, je reste mitigé quand elle présente son choix. Avec Is This Desire de PJ Harvey en ouverture de sa playlist la question reste légitime. Ici, le ton est clairement donné : sensualité et mystère. Beaucoup moins de mystère et nuit blanche au programme dans “because the night belongs to lovers” de Patti Smith qui parle aussi bien d’amour que de désir. Autre titre qui pourrait avoir aussi un message “Paul-y-tique” : “Ayo Technologie” dans la version de Milow : “je pense que ça fait référence au désir et la technologie qui est une facilité mais aussi un frein dans le monde actuel.”

https://www.youtube.com/watch?v=yazLuGlQ0bg&list=TLPQMTMwMjIwMjBzrg_GMa-I8w&index=9 (Because the night; Patti Smith)

David Cretta (ambianceur)

Le Montagnard à la coupe mulet, m’a présenté sa playlist comme un menu : “En apéro : un petit Richard Cocciante avec un coup de soleil” sans doute histoire de commencer à passer de la pommade. S’en suit, en entrée : I love to love you baby de Donna Summer. Sans demi-mesure, il a bien évidemment choisi la version de 17 minutes, celle qui fait tourner la tête au propre comme au figuré. Pour la grosse pièce, le chef propose Jane Birkin et Serge Gainsbourg avec Je t’aime moi non plus et pour finir un petit dessert sucré avec Marvin Gaye et son célébrissime Let’s get it on.

https://www.youtube.com/watch?v=9vAiESu5wrA (Let's get in on; Marvin Gaye)

Xavier Desgain (échevin Ecolo)

Si d’aucuns auraient pensé qu’il allait mettre dans son classement “A bicyclette” il n’en est rien. L’écologiste est plus classique avec les grandes envolées de la Seconde Valse de Shostakovitch. L’histoire ne dit pas si c’est à cause de Madonna ou pour la défense des opprimés qu’il a choisi également Don’t cry for me Argentina. Notre Angèle nationale avec” je veux tes yeux” est aussi citée par celui qui ne se met pas au vert qu’à la Saint Valentin.

https://www.youtube.com/watch?v=D0KrWq0i1QI (Je veux tes yeux; Angèle)

Catherine Businaro (journaliste à Télésambre)

Elle n’a pas peur des terrains glissants qu’ils soient enneigés ou pas. Tout comme la tempête qui nous a touchés ces derniers jours, la journaliste se la joue “crescendo” et décoiffante. Pour se mettre en condition, elle a également choisi Unchained Melody de The Righteous Brothers pour la scène plus que suggestive du film Ghost. Comme si de rien n’était, elle enchaîne avec un enivrant Drunk in love de Beyoncé. avant de finir, à bout de souffle, par Climax de Usher.

https://www.youtube.com/watch?v=p1JPKLa-Ofc (Drunk in love; Beyoncé)

Fabrice Laurent (directeur de l'Eden)

Le directeur de l'Eden à la légendaire queue de cheval et boulimique de culture sait que tout se passe à Charleroi puisqu'il a choisi "L'amour à Charleroi" de Spagguetta Orghasmmond. S'il lui pousse des ailes quand on lui parle de musique et de séduction, il prouve par un "Le paradis c'est ici" détenir les clés de celui-ci. Loin d'être une ouialle blanche, il craque, tout comme Sofie Mercks, pour Patti Smitsh et son "Because de night". Il y va aussi de son Jet puissant avec "Are you gonna be my girl", le désir se chuchote mais il se crie aussi.

https://www.youtube.com/watch?v=tuK6n2Lkza0&list=PLvTIls1IOHo5bPzkuDLQTunbs-KjWbU5L (Are you gonna be my girl; Jet)

Dolores Cerrato (fondatrice de Récoltes Solidaires)

Celle qui ne mesure ni ses efforts ni sa générosité envers autrui se la joue old school avec les Boys II Men et leur titre "Water's runs dry". La mélodie envoûtante de Carlos Gardel et son célèbre Por una cabeza pourrait également lui faire perdre la tête. Citoyenne du monde, c'est sur le sol africain qu'elle se poserait volontiers pour se laisser emportées par des rythmes syncopés.

https://www.youtube.com/watch?v=Gcxv7i02lXc (Por una cabeza; Carlos Gardel)

Frédéric Legrand (réalisateur, comédien,humoriste)

C'est le petit minet de la bande. Loin d'être naturiste, il n'hésite pourtant pas à se mettre à nu devant le public qui rit de bon cœur sans jamais se moquer. Malgré son jeune âge, il connaît ses classiques puisque son titre phare n'est autre que Barry White avec "My first, my last my everything" "musique visuelle, envoûtante, romantique et sexy ! Elle permet de passer directement à l’action, en solo, en duo, en trio ou plus si affinité! Et ce à partir des 50 secondes plus exactement ! Effet sensuel garanti !". Il reste quand même un trou à combler de 50 secondes dans son emploi du temps d'amant empressé.

https://www.youtube.com/watch?v=tB54XUhA9_w (My first my last my everythings; Barry White)

Marie-Hélène Knoops (bourgmestre de Montigny-le-Tilleul)

Elle n'a pas peur de jouer carte sur table et dévoiler son programme en amour. Non seulement elle le dévoile mais elle le crie avec "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, elle a choisi de défendre ses chances de nuit avec "Avant de nous dire adieu" de Jeane Manson. Et pour repousser le levé du jour elle pourra toujours gagner du temps avec l'interminable mais néanmoins chanson star des soirées scouts "Hotel California" des Eagles.

https://www.youtube.com/watch?v=9Nkcgoe_Tg0 (Avant de nous dire Adieu; Jeane Manson)

Jacky Druaux (comédien)

Le doyen de la sélection en connaît un rayon en amour. Alors, même s'il fait sa pub jusqu'en Lettonie, c'est sur "Le plus beau tango du monde" de Tino Rossi qu'il choisirait de renverser ses partenaires. C'est aussi parce qu'il sait que "c'est si bon" qu'il a choisi ce titre interprété par Yves Montand. Il a beau être de la vieille école, l'organisateur des contes coquins sait comment faire passer un message en douce ou parfois plus franchement avec "Fais-moi mal Johnny" de Boris Vian.

https://www.youtube.com/watch?v=RjqlLgycDRs (C'est si bon; Yves Montand)

Philippe Genion (Patron de Saka 20, critique gastronome, auteur)

Grand poète devant l'éternel, l'homme aux milles vies pourrait faire une thèse de 250 pages sur la culture carolo "du sket-braguette", du repérage au bord de la piste de danse à l'invitation en bonne et due forme ponctuée d'un "On sket une danse?". La drague n'a aucun secret pour lui. En choisissant, comme d'autres ici, The Righteous Brothers avec Unchained Melody il n'y va pas par 4 chemins pour annoncer à qui ne l'aurait pas encore compris que "Patrick Swayze et Demi Moore sont entrain de jouer avec b... en terre." Toujours avec joie et délicatesse il traduit avec la même transparence les messages cachés de "Night in white satin" des Moddy Blues.

La conclusion humoristique de toutes ces confidences on peut la trouver dans le dernier choix de Philippe Genion "La drague" de Guy Bedos et Sophie Daumier.

On ne sait jamais sur un malentendu...

https://www.youtube.com/watch?v=ogV0gc9JQuI (La drague; Guy Bedos, Sophie Daumier)

Juste pour le plaisir...

https://www.youtube.com/results?search_query=oscar+and+the+wolf+the+game (Oscar and the wolf the Game)

https://www.youtube.com/watch?v=pKhfoKOTwZY (Sade Cherish the day)

https://www.youtube.com/results?search_query=lenny+kravitz+again (Lenny Kravitz Again)

https://www.youtube.com/watch?v=hi4pzKvuEQM (Chet Faker Gold)

https://www.youtube.com/watch?v=Y1PVmANeyAg (Sensual Seduction Snoop Dogg)

https://www.youtube.com/watch?v=UVniMFJYY1o (Minnie Riperton Inside my love)

https://www.youtube.com/watch?v=6W5pq4bIzIw&list=RD6W5pq4bIzIw&start_radio=1&t=46 (Bombastick Shaggy remix)

https://www.youtube.com/watch?v=CNJkas_LiCM (The Internet Special affair)

