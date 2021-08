Ça sent la fête pour les seniors. Après de longs mois de privation imposés par la crise sanitaire, ils vont reprendre le chemin des spectacles. « Le travail réalisé en coulisse par les équipes du service communal des Aînés de Charleroi a débouché sur la programmation de deux belles affiches », observe le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe, en charge de la politique des Aînés. « Le premier concert en extérieur est déjà complet, il est programmé ce dimanche sur le site du château de Monceau. »

Pour ces retrouvailles avec le public, les Alain’s qui s’occupent de l’animation ont réuni une belle brochette d’artistes régionaux : Mireille Baré, June Elise Petit, Jacky Druaux, Roberto Debruyne, Michaël Valle et Jean-Claude Sferruggia interpréteront des titres des années 70 et 80. Le deuxième événement marquera la 35ème saison des Belles années du Music-Hall : pour cet anniversaire, la ville a invité un grand de la variété française. Gérard Lenorman se produira sur la scène du PBA le 23 septembre à 14h (infos et réservations au 071/86.56.02), avec une première partie animée par Marjorie Loos, Jean-François David et les duettistes Michaël Valle et Jean-Claude Sferruggia.

Si le service des seniors a poursuivi son travail de terrain en répondant notamment à l’isolement social et en préparant la rénovation des centres d’accueil, la reprise des spectacles était très attendue.

Van Cau se félicite de ce redémarrage qui va contribuer au mieux-être de centaines de personnes du troisième âge.