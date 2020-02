L'institut Vias a réalisé pour la 8e fois sa grande "Enquête Nationale d'Insécurité Routière". On y apprend que la province de Hainaut est celle où les usagers de tous types se sentent le plus en insécurité, surtout les cyclistes.

L'étude de Vias montre que ce sont les cyclistes qui se sentent le plus en insécurité. Leur sentiment d'insécurité est noté à 6.2 en moyenne (en danger), loin devant le train, par exemple, qui est à 2.8 (un peu en insécurité). Le Hainaut est d'ailleurs la province où on compte le moins de cyclistes : 21% des habitants déclarent avoir utilisé un vélo au cours de l'année 2019, contre 24% en Wallonie et 51% en Belgique. © VIAS - sentiment général d'insécurité (0 = pas du tout en insécurité, 9 = extrêmement en danger)



10% des habitants du Hainaut déclarent aussi ne pas attacher leur ceinture quand ils roulent en voiture, et 7% avouent conduire au moins une fois par mois sous l'influence de drogues... C'est le pourcentage le plus élevé de Belgique (après Bruxelles).

Comment ce "sentiment d'insécurité" se traduit-il au niveau de la sécurité? Eh bien le constat est le même : c'est en Hainaut qu'il y a le plus grand nombre de tués sur les routes (il faudrait peut-être penser à mettre sa ceinture et arrêter de consommer de la drogue?), même si le nombre total d'accidents est bel et bien en baisse. Spécifiquement pour la drogue, à Charleroi, le rapport annuel de la police de la route avait permis de constater une augmentation du nombre de conducteurs roulant sous influence : 0.6% en 2019, contre 0.5% en 2018 et 0.4% en 2017.

De leur côté, les cyclistes ont malheureusement raison de s'inquiéter pour leur sécurité, puisque si le nombre de cyclistes sur les routes est en augmentation, le nombre d'accident aussi est en augmentation (+18% par rapport à 2018) et le nombre de morts également (+400%, passant de 1 à 5 accidents mortels).

Pour la sécurité dans les transports en commun, on n'a pas réussi à retrouver des chiffres parlants, mais la police intégrée avait mené, en avril 2019, une grande opération de contrôles pour réduire la criminalité dans les bus et les trains, notamment sur la drogue, les armes et les faux documents, justement pour réduire ce sentiment d'insécurité qui même s'il est plus faible que d'autres moyens de transport continue d'exister.