Sept dossiers ont été déposés pour l'appel à projets visant à créer deux parcs nationaux en Wallonie, ont annoncé les ministres Céline Tellier (Nature) et Valérie De Bue (Tourisme).

Parmi ces sept projets, un se trouve chez nous : Entre-Sambre-et-Meuse (à cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur).

Un comité d'évaluation est désormais chargé de valider l'admissibilité des candidatures, les évaluer et faire rapport au gouvernement. Parmi les critères d'admissibilité figure une superficie minimale de 5.000 hectares, dont 75% sont d'intérêt biologique confirmé et 40% bénéficient d'un statut de protection. Quant aux critères d'évaluation, ils portent sur la valeur actuelle du territoire concerné et ses opportunités de développement sur le plan de la nature et du tourisme, sur la contribution du projet aux objectifs régionaux (nature et biodiversité, climat et mobilité, économie et social, éducation et sensibilisation), ainsi que sur la gouvernance du projet et sa solidité organisationnelle et financière.

Quatre dossiers seront présélectionnés par le gouvernement en décembre prochain. Ils construiront alors un projet détaillé durant dix mois, avant une nouvelle évaluation du comité. Les deux lauréats seront sélectionnés en décembre 2022.

Pour la ministre Tellier (Ecolo), qui souligne l'enthousiasme partagé pour valoriser le patrimoine naturel et renforcer la biodiversité, le nombre de candidat relève d'un "immense succès". La création de deux parcs nationaux en Wallonie figure dans le plan de relance de la Wallonie, soutenue par l'Union européenne à hauteur de 28 millions d'euros.