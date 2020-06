Sans un refinancement du secteur et à défaut de réforme du calcul des loyers, le modèle wallon du logement social n’est plus viable dans les villes." Le président de la Sambrienne Maxime Felon (PS) s’est voulu catégorique sur ce point lors de la présentation devant le conseil communal carolo du rapport de gestion 2019, soumis au vote de l’assemblée générale ce mardi. "L’an dernier, nous avons injecté 6,8 millions en réductions de loyers et en limitations de valeur locative, soit des aides aux familles les plus précarisées. Ce mécanisme leur permet de maintenir le coût de leurs loyers à 20 % du niveau de leurs revenus."