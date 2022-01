À deux reprises, Serkan s'est emporté sur son ex-femme. Avisé des faits, le parquet avait laissé une chance au prévenu. Mais les faits du 1er juillet dernier ont provoqué la comparution de Serkan devant le tribunal correctionnel, ce lundi matin.

Tout d'abord, le 8 mars 2019, à Farciennes, Serkan a jugé bon de se rendre au domicile de son ex après 3h au matin. « Je me suis rendu là-bas, mais je n'avais pas de réponse. Alors j'ai été chercher un poivrier pour taper un peu plus fort sur la vitre pour faire entendre que j'étais là. » Pour le parquet, il s'agissait en réalité d'une batte de baseball.Ces faits ont été classés par le parquet. Mais ce classement n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, Serkan a récidivé en se montrant violent en juillet dernier. Ce dernier a porté une gifle à son ex-épouse devant le domicile de la victime, avant de la menacer en langue turque sur le parking du Colruyt de Courcelles.La substitute Dutrifoy estime qu'il est enfin temps de faire arrêter le comportement violent de Serkan. Ses nombreuses explications fournies durant l'instruction d'audience n'ont guère rassuré le parquet. Une peine de 15 mois de prison, avec un sursis probatoire pour une formation en gestion de la violence, est sollicitée.La défense a plaidé une suspension simple du prononcé, en rappelant que le prévenu n'a nullement l'intention de recommencer et le contexte particulier de séparation entourant les deux scènes. Jugement dans quatre semaines.