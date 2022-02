C'est le nouveau nom de l'UCAC, l'union des commerçants, qui pour son 65e anniversaire et après deux années de Covid a décidé de faire peau neuve : Shop in Charleroi en profite pour changer de président, c'est Fabrizzio Padovan, coiffeur et cofondateur de L&F Coiffure à côté du parc Astrid, qui reprend les rênes. Il s'est pour l'occasion entouré des représentants de Rive Gauche, l'Inno, de Ville 2, du Novotel, de Charlerooms, du So You, de Tshit-Mania ou encore de Livre ou Verre., explique-t-il.

Faisant table rase du passé, Shop in Charleroi veut donc réunir du petit indépendant au grand shopping center.

L'objectif est double : d'un côté proposer des activités et des promotions sur l'ensemble de l'intra-ring de Charleroi (élargi à Ville2, pile en bordure), de l'autre se faire rencontrer les différents commerçants de la ville basse et de la ville haute, pour échanger les bonnes pratiques et faire naître d'éventuelles nouvelles idées, "ce qui se fait encore trop peu".

Dans les rues, ils proposeront divers événements ou se grefferont à d'autres organisés par la Ville ou l'asbl Charleroi Centre-ville. Pendant les vacances de carnaval (25/02 au 6/03), une dizaine de forains s'installeront sur la place Verte. En juin, juillet et août, ils participeront à la Braderie des Quais et les Quartiers d'Eté, en organisant notamment des animations tous les samedis. Le 20 août, "La Grande Escapade", l'escape game géant et ouvert à tous, fera son retour à la ville basse avec un nouveau thème. Pour la suite, Shop in C veut organiser des journées sportives, Halloween, la Saint-Nicolas ou encore un Cortège de Noël.

"On veut vraiment proposer une expérience shopping à Charleroi", détaille Pierre Foucart, manager Rive Gauche. "On peut venir à Charleroi pour faire plus qu'une course : aller à l'Inno et Rive Gauche le matin, manger un bout dans un des bons restos du centre-ville, puis faire une escape room l'après-midi, se balader à Ville 2 et venir passer la nuit au Novotel, par exemple. Il y a de quoi faire pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la ville."

Pour y arriver, Shop in Charleroi mise aussi sur la visibilité en ligne, via un site web et les réseaux sociaux, et peut-être en faisant des partenariats avec des influenceurs locaux. "Si chaque semaine, on peut mettre un commerce en avant, avec une photo ou une vidéo, pour faire découvrir la richesse des commerçants de Charleroi, ça sera déjà en partie gagné", note Fabrizzio Padovan. D'ailleurs, pour ce lancement, un concours sera organisé jusqu'au 14 février sur les réseaux sociaux pour gagner un pack Saint-Valentin d'une valeur de plus de 500€.

"Maintenant, on va prendre nos bâtons de pèlerin et on va aller à la rencontre des près de 700 commerces du centre-ville. Au plus on sera, au mieux on pourra organiser des événements et défendre nos intérêts auprès de la Ville et des autorités", conclut le nouveau président. "Rendez-vous en 2023 pour voir si notre pari de cette année sera gagnant et si on peut fédérer et dynamiser les commerces de Charleroi centre."

Note: pour le stationnement urbain, de nombreux commerçants offrent une heure de stationnement dans différents parkings de la ville. Rive Gauche propose 1h gratuite par jour via leur application mobile, sans obligation d'achat, et plusieurs boulevards de l'entreville sont gratuits tout le samedi.