"A voté !" résonne dans les grandes salles de l'étage du Charleroi Espace Meeting Européen (CEME), quelques personnes sont là pour l'entendre. Ce dimanche à 14 heures, quand un peu partout en France et à l'étranger on vote pour le premier tour de l'élection présidentielle, c'est assez calme à Charleroi.

Les gens vont et viennent autour des deux urnes en plexiglas transparent remplies de petites enveloppes bleues. En bas, un garde de sécurité s'assure, avec son détecteur à métaux, qu'aucune arme n'est introduite dans les bureaux de vote. Loi électorale oblige. Cette même loi qui évite que sur le parking, l'un ou l'autre camp tracte et tente de convaincre à la dernière minute.

Dans la petite dizaine d'isoloirs, debout derrière un rideau blanc, les électeurs et électrices glissent dans leur enveloppe leur bulletin, un bout de papier de quelques centimètres qui ne mentionne qu'un seul nom. Ce sont ces enveloppes qui sont comptabilisées, d'abord en amont en fonction du nombre d'inscrits, puis à leur ouverture lors du dépouillement. Sur une table, douze piles de bulletins attendent. Douze noms, des candidats et candidates à la présidence. Il faut en prendre minimum deux avant d'entrer dans l'isoloir.

© D.R. - l'enveloppe bleue à déposer dans l'urne

"On personnalise beaucoup plus qu'en Belgique, il n'y a pas de hasard : la personne qui a reçu le plus de voix sera élue à la présidence", explique Philippe, qui a la double nationalité. "C'est beaucoup plus clair, on n'a pas ce phénomène qui fait que la plus haute fonction, l'équivalent du premier ministre ici, soit un peu au hasard en fonction des négociations entre les partis." Lui a voté par conviction, sa fille Estelle a voté utile : "La politique en France impacte aussi la Belgique, par sa proximité. Il ne faut pas se tromper. Moi par exemple, je veux que la France accueille les réfugiés ukrainiens, c'est pour ça que j'ai voté utile", dit-elle, expliquant que sa soeur n'est pas venue pour le premier tour mais qu'elle fera barrage à l'extrême-droite au second tour le cas échéant. "Elle estime que ce n'est pas à elle, qui habite en Belgique, de décider de mesures qui vont surtout toucher les Français. C'est un point de vue."

Au sortir des urnes, on croise Salah : "Je me suis senti obligé de voter, pour la démocratie. Ca fait quinze ans que je suis en Belgique, avant j'habitais Paris et je suis venu pour le boulot. C'est important d'exprimer son opinion, sinon il y a le risque que des gens gagnent et foutent le bordel. La campagne était cependant assez bizarre, avec les tensions internationales qui ont changé le monde entier en un mois et demi. Il faut aujourd'hui décider si on s'aligne sur les Américains, les Russes, les Chinois, ou non. Ça n'est pas le seul débat, mais il est hautement politique. La France est un grand pays, et le pouvoir d'achat, le travail, la santé, l'éducation... tout ça est important. Et sûrement pas attaquer les étrangers, même si ça semble cannibaliser les débats aux présidentielles depuis des années et des années..."

Une dame d'une soixantaine d'année, Régina, s'approche pendant qu'on échange avec Salah. "C'est la première fois de ma vie que je vote, monsieur", dit-elle sans préciser ses opinions. "Je ne suis pas du tout la politique, j'ai toujours considéré que rien ne changerait jamais. Mais cette fois, j'ai décidé d'apporter mon soutien. Cette fois, chaque voix compte vraiment. Il y a moyen de changer les choses, enfin."

Le bureau de vote est ouvert jusqu'à 19 heures. Puis ce sera le moment fatidique du dépouillement.