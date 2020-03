Le bourgmestre Jean-François Gatelier, médecin généraliste en son état, a annoncé que la décision de fermer les écoles sera prise demain.

"Malheureusement, toujours pas de décisions efficaces prises par de notre gouverneur (de Province, NdlR) et notre gouvernement mais je peux déjà vous annoncer que pour la Commune de Sivry-Rance, même en l'absence d'une position ferme de la province et de l'état fédéral, nous prendrons nos responsabilités communales pour le bien et la santé de notre population" , écrit-il sur Facebook jeudi soir.

Les mesures qu'il annonce:

Interdiction de toutes manifestations sur et dans le domaine public ainsi que toutes les activités récréatives, sportives et culturelles dans les salles communales.

Annulation de toutes les activités concernant nos aînés (3x20, repas du cœur, maison communautaire,...)

Fermeture des musées, de la bibliothèque, de l'espace public numérique, et de la crèche.

Fermeture de toutes les écoles de l'entité

"Ces mesures seront décidées demain collégialement avec votre échevin de l’instruction François Ducarme, Magali Schepers, Alain Lalmant, Huguette Wérion, notre directrice générale Julie Vincent, vous serez informés dans la journée du caractère définitif de ces mesures. Certains estimeront que ces mesures sont excessives mais elles ne le sont jamais assez quand il s'agit de notre santé."