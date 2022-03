Le vol de câbles de cuivre est un fléau existant depuis de nombreuses années, dans notre région, mais également ailleurs en Belgique. Il faut dire qu'avec une valeur comprise entre 6-7 euros/kilo à la vente, le cuivre peut rapporter gros. Une bande de six amis, attirée par l'appât du gain pour régler des dettes de jeux ou pour s'offrir des vêtements, ont écumé les lignes de chemin de fer à la recherche du Graal.

Une entrave méchante à la circulation

Une balade pour aller boire un verre

Ce jeudi après-midi, tout ce petit monde a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Corentin et Jean ont, selon le parquet, dérobé plusieurs centaines de mètres de câble à Haine-Saint-Paul, à Ham-sur-Heure/Nalinnes, à La Louvière et à Pont-à-Celles. Jonathan, lui, admet avoir suivi les deux premières cités sur trois vols.Dans le lot, il y a également Joris. Petite particularité pour lui : poursuivi pour le vol d'un câble de 115 mètres de long, le trentenaire est également devant la justice pour avoir commis une entrave méchante à la circulation, le 8 juin dernier, à la suite du vol du câble à Ham-sur-Heure/Nalinnes. Pour échapper aux flics, le conducteur qui transportait quatre autres prévenus et une pince-monseigneur dans le coffre, a pris des risques démesurés : brûlage de feux rouges, circulation en sens inverse sur la nationale 5 vers Tarcienne, etc. « Vous auriez pu croiser sur votre route une famille qui rentrait chez elle. Vous auriez pu tuer des gens », lance le substitut Vervaeren, en évoquant la conduite dangereuse de Joris. « J'ai eu peur de me faire arrêter par la police, parce qu'on venait de commettre le vol », admet le jeune homme.Le substitut du procureur a également insisté sur les possibles graves conséquences qu'auraient pu provoquer ces nombreux vols de câbles en juin et en septembre dernier. « Retirer des câbles électriques à haute tension aurait pu provoquer des électrocutions aux prévenus. Mais ces câbles de 140, 180 et 250 mètres permettaient la signalisation des chemins de fer. Cela aurait pu notamment provoquer des collisions de train. »Certains des prévenus prétendent avoir été surpris de se retrouver sur les lieux d'un vol. C'est le cas de Tristan. Ce dernier explique à la justice qu'il a rejoint ses copains, au départ pour aller faire une balade. « Je ne savais pas qu'ils avaient l'intention de voler. À la base, on n'allait pas sur les lieux du vol. On devait aller boire un verre et faire une balade. »Comme mentionné au début, la vente de cuivre auprès de ferrailleurs peut rapporter gros. Entre avril et septembre 2021, Corentin a ainsi empoché pour plus de 11.000 euros. Jonathan a lui enregistré un butin de 4.000 euros en un mois de temps. Pour le parquet, Corentin doit être condamné à 40 mois de prison avec un sursis partiel. En état de récidive légale, Jean risque une lourde condamnation à 5 ans de prison avec un sursis partiel. Une peine de 37 mois de prison, avec un sursis et un retrait de permis de 3 ans, est requise contre Joris, le conducteur fou. Pour les trois derniers prévenus, le parquet ne s'oppose pas à une mesure de faveur.Les différents avocats à la défense ont plaidé des peines de travail et une suspension simple du prononcé. Jonathan et Victor, qui se défendent sans avocat, ont également sollicité une peine de travail.Jugement dans deux semaines.