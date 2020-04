Au niveau fédéral, leur maintien en activité est pourtant demandé.

Six des sept crèches communales sont fermées à Charleroi. Si cette mesure peut paraître contradictoire avec les recommandations sanitaires imposées par le fédéral, elle s’explique par un chiffre de fréquentation particulièrement bas.

Une demande qui n’est pas la conséquence d’une offre revue à la baisse, mais seulement des besoins exprimés, selon Thomas Parmentier, échevin en charge des Crèches. « Il faut savoir que sur les 400 enfants inscrits auprès de nos infrastructures de Couillet, Marcinelle, Gosselies et Charleroi, seuls cinq continuent à venir. Et ils ne sont jamais plus de trois en même temps, soit moins d’1%. »

Selon l’échevin, ce critère nous a amené à ne maintenir en service que Dourlet, la plus grande de nos crèches avec six sections. L’activité y a été centralisée, les consignes d’hygiène et de distanciation sociale y sont rigoureusement respectées. Quant au personnel, il est appelé à travailler de manière alternée selon des tournantes, et en écartant les agents qui présentent des profils à risques en fonction de leur âge ou d’une fragilité immunitaire.

Thomas Parmentier le rappelle : l’accueil est réservé aux enfants dont les parents exercent un métier dans les secteurs de la santé oui de la sécurité, comme c’est le cas dans les écoles. En cette période de confinement, ils bénéficient du service ordinaire, tel que pratiqué toute l’année : des puéricultrices les encadrent, des repas leur sont préparés à midi à base de produits frais, un nettoyage avec désinfection est assuré chaque jour par les équipes d’entretien des bâtiments.