Mais les 74 locataires devront déménager pour les travaux, ils seront relocalisés.

La société de logements publics de Charleroi-Gerpinnes, La Sambrienne, vient de décrocher le permis d’urbanisme pour la rénovation de la tour du Bloc 2 de la Cité Parc, à Marcinelle.

Un montant d’un peu moins de six millions d’euros a été prévu, via une extension des marchés publics existant, portant le total investi dans le quartier à 17 millions. Cette fois, c’est le Bloc 2 de l’avenue du Chili qui sera totalement rénové : "ça va être un lourd chantier, on refait presque un nouveau bâtiment", se félicite Maxime Felon (PS), le Président. "Rénovations énergétiques, isolation complète de la façade, réparation des toitures et balcons, nouveaux chauffages et stations électriques, installation de portes blindées, mécanismes anti-vandalisme sur les menuiseries, nouvelle sécurité incendie… Et on va aussi retravailler les abords, pour rendre le bloc plus accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes."

Visuellement, ça sera le même renouveau que les autres blocs déjà rénovés, mais avec un surlignage rouge cette fois.

Début des travaux prévu le 3 août, pour une fin estimée à mai 2021.

Par contre, il faudra relocaliser 74 locataires, les travaux ne pourront pas se faire dans un bâtiment occupé. "Chaque ménage est accompagné pour retrouver un logement qui lui convient et une aide pour déménager", rassure Felon.

Une fois relocalisés, ils ne reviendront pas dans le bloc après les travaux : environ 80 logements seront donc disponibles.