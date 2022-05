La patrouille policière du PSO (peloton de Sécurisation et Ordre Public) a constaté, le 15 janvier dernier, non loin de la rue Turenne et du boulevard Jacques Bertrand, un échange suspect entre une dame (bien connue pour sa toxicomanie) et Kheileddine, 26 ans. « Ils ont interpellé la dame qui était entrée dans un immeuble. Elle était en train de consommer la boulette de cocaïne qu'elle venait d'acheter au prévenu. Ce qui a mené à l'interpellation de ce dernier », confirmait le substitut Verbrigghe.

Pas de traces de produits stupéfiants sur le suspect, mais un GSM et 40 euros. Auditionné, Kheileddine avait d'abord nié être un vendeur de cocaïne. « Les messages dans son GSM étaient effacés au fur et à mesure. Durant l'audition, il a été contacté à quatre reprises. Mais il prétendait qu'il attendait le propriétaire d'un immeuble dans le but de le louer. »Enfin, le prévenu est revenu vers de meilleures intentions et a sollicité une réaudition pour admettre qu'il avait bien vendu la boulette à la toxicomane et qu'il vendait depuis une dizaine de jours en achetant par lot de six boulettes. Ce mardi après-midi, Kheilledine a obtenu un sursis simple de 5 ans pour ce qui excède 6 mois de prison.