En état de récidive, Johnny a été condamné à 3 ans de prison avec un sursis probatoire partiel pour six préventions de violence : coups et blessures, vol et des menaces verbales, sans oublier le port d'un marteau et un harcèlement. Le 2 février 2021, Johnny a frappé sa compagne de l'époque. Pourtant, en aveu des faits jusqu'à présent, le prévenu a changé de position à l'audience et jurait « n'avoir jamais levé la main sur sa compagne ».

Les 20 et 21 février, soit deux grosses semaines plus tard, Johnny s'est présenté au pied d'un immeuble où se trouvait le nouveau compagnon de sa compagne, en réponse à des menaces reçues. « Lui et une autre personne m'avaient menacé de m'égorger. Donc j'ai été sur place, mais personne n'est descendu », confirmait Johnny. Toujours selon lui, le marteau découvert par la police dans sa poche venait d'être retrouvé au sol et ramassé.Le lendemain des faits, Johnny a exprimé sa rancœur envers sa compagne dès la fin de sa comparution devant un juge d'instruction. Il a violemment menacé cette dernière, devant plusieurs témoins.Le 19 juillet, c'est une amie à la compagne qui a été menacée: « Si tu ne m'ouvres pas la porte pour que je récupère ma femme, je te mets une balle entre les yeux ». Johnny contestait le vol de divers objets, début novembre, appartenant à sa compagne, notamment un GSM dont il revendiquait la propriété. La défense a obtenu un sursis probatoire, comme plaidé il y a deux semaines.