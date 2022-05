Incendie volontaire de trois véhicules, coups et blessures, menaces, harcèlement, vol, dégradation de véhicules, etc. Au total, le prévenu était suspecté d'avoir commis vingt faits, entre 2017 et 2019. À l'audience, le message du prévenu était clair: toutes les préventions étaient contestées.

La principale concernée par ces faits était Christelle (prénom d'emprunt), ex-compagne de Khalid. À plusieurs reprises, après quatre ans de relation, cette dernière avait tenté tant bien que mal de mettre un terme définitif à sa relation avec Khalid. Mais à chaque fois, en réponse, le prévenu se serait montré violent. "Il y a eu des coups de pied, des claques et ma cliente a même été gazée avec un spray lacrymogène. Elle n'osait pas déposer plainte par peur de représailles. Le prévenu a cassé des carreaux, mis le feu à trois véhicules. Il la surveillait, la menaçait de mort, la rôdait, la suivait ou se cachait pour la surprendre. Il lui a pourri la vie", estimait Me Inglese, partie civile.



Désemparée et à bout, Christelle avait même noué des draps pour s'enfuir par la fenêtre, au cas où. Si Khalid contestait tout, il invoquait la légitime défense pour la scène survenue le 27 mai 2018, à Aiseau-Presles. Suspecté d'avoir porté des coups à son ex-compagne, Khalid avait précisé avoir lancé un pack de jus se trouvant dans la voiture, pour se défendre, alors que la victime l'aurait poursuivi avec un canif à la main.



Face à ces nombreuses préventions, le parquet a tranché. La substitute Broucke était convaincue que seulement quelques faits avaient eu lieu, grâce notamment à des témoins présents sur les lieux. Déjà condamné pour des faits similaires, et en état de récidive, Khalid a écopé d'un an de prison ferme pour six scènes de violence.