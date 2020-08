Un nouveau concept de restaurant vient d’ouvrir à la rue de Montigny à Charleroi : un laboratoire de pâtes fraîches. Timothy, gérant du Meatball’s bar et Steven, cuisinier de la Villa Castelli, ont ouvert Socio-pâtes ensemble. L’idée, c’est un espace restaurant qui propose des pâtes fraîches préparées sur place et un espace magasin pour acheter les produits de Socio-pâtes. C’est grâce à leurs divers voyages en Italie que l’idée est née : "On a découvert le concept à l’étranger et c’est quelque chose qui manquait à Charleroi", explique Steven.

L’ouverture était prévue pour mi-avril, début mai. Malheureusement, c’est tombé en plein confinement avec la fermeture de l’horeca. Socio-pâtes a donc dû attendre, jusqu’à ce week-end. "On n’imaginait pas l’ouverture de cette façon, le covid est un frein à ce que l’on voulait organiser. Mais nous ne voulions plus attendre, il était temps qu’on ouvre", racontent les deux associés.

Un concept qui a l’air de plaire : "Les gens aiment les pâtes. L’idée c’est qu’ils se retrouvent dans un endroit où ils se sentent bien, comme à la maison. Le but est d’échanger avec le cuisinier et les autres clients. On fonctionne sur le principe de la bonne nourriture, de la gourmandise, du convivial et de la bonne humeur. Comme en Italie !, explique Timothy. Malheureusement, le Covid-19 est un frein à cette bonne ambiance : "les gens ne peuvent pas se lever pour discuter à la table d’à côté ou avec le cuisinier. Mais ce sera pour plus tard."

Socio-pâtes c’est un restaurant et une épicerie. Une cinquantaine de places sont disponibles en intérieur ou en terrasse. Lorsque le Covid le permettra, des chaises hautes seront installées devant la cuisine ouverte, pour manger comme sur un bar tout en échangeant avec le cuisinier. En plus de l’espace restaurant, il est également possible d’acheter les pâtes fraîches préparées sur place et qui seront exposées en vitrine. Toutes les sauces sur la carte peuvent également être achetées à emporter chez soi.

Ce nouveau concept de laboratoire de pâtes fraîches risque d’atteindre un petit succès d’ici peu de temps.