Sofia Curado, enseignante d’origine carolorégienne, s’est posée pas mal de questions existentielles durant son enfance. Sur le sens de la vie qu’elle ne comprenait pas, sur sa place sur Terre et le sentiment de vide intérieur, que des carences affectives familiales et un harcèlement scolaire à l’adolescence ont renforcé. Après plusieurs années de réflexion et de maturité, elle a décidé de partager son parcours de résilience qui lui a permis de passer de la peur à l’amour, de la vie en mode automatique à un mode en conscience. Son livre Laisse-toi briller , publié aux éditions Le Lys Bleu, relate ce parcours de guérison dont un des messages est de favoriser l’intelligence émotionnelle. Un message d’unité et d’amour mais aussi d’encouragement pour chaque adolescent et adulte désirant être vraiment lui-même sans s’adapter aux codes obsolètes d’une société en profonde transition.

Les clés du bonheur

"Ces deux années Covid ont éveillé les consciences et de plus en plus de personnes se rendent compte qu’il y a beaucoup de choses à changer dans notre société" , souligne Sofia Curado. Dans son livre, l’auteure évoque quelques étapes de sa vie. De sa jeunesse, partagée entre la Belgique et le Portugal, jusqu’à son accomplissement professionnel et maternel, elle nous raconte ses souvenirs, bons ou mauvais, et délivre des clés permettant l’accès au bonheur qui sommeille en chacun de nous. Son récit est parsemé de poèmes, de citations et de réflexions qui sauront toucher en plein cœur les hypersensibles et tous ceux qui partagent leur quotidien.

Elle dénonce aussi un système éducatif très peu enclin à laisser les enfants briller tel qu’ils le devraient. "Un professeur m’a dit que j’étais brillante à l’âge de 30 ans. Je n’en avais aucune idée avant. Combien d’enfants donc n’ont aucune notion de leur potentiel et n’ont pas idée qu’ils peuvent réaliser de très belles choses, combien d’enfants ne se sentent pas profondément vus" , ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, Sofia poursuit un master et a pour objectif d’amener des pistes de réflexion dans l’enseignement. "Je pense que nous devons faire évoluer le schéma des relations verticales vers un relationnel horizontal, où l’élève peut exprimer ses émotions. Si l’enfant n’a pas de miroir, il ne sait pas qui il est. Lorsque j’étais adolescente, rien n’était mis en place dans les écoles contre le harcèlement scolaire" , dit-elle.

Elle accompagne également les adultes et les adolescents atypiques qui se sentent en marge dans la société et le système éducatif actuel. Son rêve est d’introduire les cours de connaissance de soi dans les écoles, de favoriser l’intelligence émotionnelle et pourquoi pas de créer une école ou des lieux de bien-être dans les écoles déjà existantes.

Son œuvre sera présentée le 15 juin dans le cadre d’un café littéraire qui se tiendra à la Bibliothèque de Fontaine-l’Evêque.