C'est grâce au comportement plus que suspect de Sofiane que la police est parvenue à mettre la main sur le dealer de rue. Le 1er octobre dernier, Sofiane a jeté trois boulettes de cocaïne au sol à la vue des policiers, en quittant un immeuble rue Zénobe Gramme à Charleroi. Ces derniers ont également senti une forte odeur de cannabis émanant du suspect... Le contrôle policier effectué par la suite a confirmé les soupçons: 6,78 g de cannabis ont été découverts sur le suspect.

Une perquisition menée à son domicile a également permis la saisie de 1,40 g de poudre blanche, de plus d'un gramme de cannabis et de découvrir Selim, le second prévenu absent et jugé par défaut.



Les deux hommes, qui contestaient toute vente de produits stupéfiants, ont été reconnus comme dealers de cannabis et de cocaïne par trois clients, depuis le début de l'année 2021. Comme requis par le parquet, Sofiane a obtenu une chance via un sursis simple. Selim, lui, a été condamné par défaut.