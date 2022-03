Encore une fois, c'est un comportement plus que suspect qui a donné l'alerte à une patrouille policière. Le 1er octobre dernier, Sofiane quitte un immeuble rue Zénobe Gramme à Charleroi et jette trois boulettes de cocaïne au sol, à la vue des policiers. Ces derniers ont également senti une forte odeur de cannabis émanant du suspect... Évidemment, il n'en fallait pas moins pour attirer un contrôle policier. Procédure qui a permis de mettre la main sur 6,78 g de cannabis.

Une perquisition menée au domicile de Sofiane a également permis la saisie de 1,40 g de poudre blanche, de plus d'un gramme de cannabis et de découvrir Selim, le second prévenu absent et jugé par défaut.



Manque de bol pour les deux hommes qui contestent toute vente de produits stupéfiants, le dossier révèle qu'ils ont été reconnus comme dealers de cannabis et de cocaïne par trois clients, depuis le début de l'année 2021. Le parquet a requis une peine de 18 mois à 2 ans de prison contre le duo, sans s'opposer à accorder une chance à Sofiane via un sursis.



Me Napoli, conseil de Sofiane, plaide un sursis simple. Jugement le 19 avril.