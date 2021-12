Ils étaient six à venir chercher leur prix. Un fameux prix puisqu’il s’agissait d’une voiture.

L’opération "Coup de pouce" de Châtelet est arrivée à son terme avec une soirée de gala. Orchestre de chambre et tables de cérémonie accueillaient les six lauréats tous gagnants d’une Seat Ibiza.

La grande tombola organisée par l’échevin du Développement économique, Michel Mathy, l’échevin du Commerce, Alpaslan Beklevik, et l’ASBL Centre Ville a connu un franc succès. Messieurs Lemaire, Cocomazzi, Gallot et Mesdames Boma Orandi, Blot et Clais sont désormais les heureux propriétaires des six voitures mises en jeu.

La soirée a commencé par un discours de bienvenue des échevins présents suivi d’un tirage au sort quant à la couleur des voitures de la concession Mazuin à Châtelet

Si quatre des gagnants sont de Châtelet, les deux autres sont de fidèles clients des magasins de l’entité participant à l’action "Coup de pouce".

L’opération a été l’occasion de mettre en avant des commerces aussi spécialisés que Dive Live, un magasin de plongée grâce auquel Michel Gallot, un Tournaisien, a gagné l’un des véhicules flambant neufs. "J’ai été très étonné de gagner et ce cadeau vient bien à point puisque ma voiture actuelle compte plus de 200 000 km au compteur."

Après les clients, c’est au tour des commerçants de participer à un concours de vitrines pour lequel quatre city trips sont à gagner.

"Les gens ont été très satisfaits"

Un débriefing complet puis une analyse auront lieu prochainement. Mais l’échevin Michel Mathy estime déjà que le bilan de l’opération Coup de pouce est positif. Pour le nombre de commerçants participants, d’abord. "On tablait sur 200, il y en a eu 186, de toute l’entité. Ce n’est pas mal." L’échevin ne le cache pas : quelques-uns se sont découragés. "Administrativement, c’était un peu lourd. La tombola était placée sous le contrôle d’un huissier et il fallait remplir les bons de participation avec rigueur. Mais globalement les gens ont été très satisfaits. Le commerçant dont un client a remporté une des voitures étant presque aussi content que le gagnant lui-même !"

Sur 276 200 bons de participation distribués dans les commerces, 71 504 (26 %) sont rentrés et ont pris part aux cinq tirages mensuels au cours desquels cinq voitures (plus une, lors d’un tirage "de rattrapage") et 800 bons de 20 € ont été remportés. "L’opération a permis de faire parler du commerce de Châtelet, poursuit Mathy, d’attirer des gens de communes voisines." Cinq des heureux gagnants sont châtelettains, et un de Gaurain-Ramecroix (Tournai). "On tenait aussi à ce que le soutien qu’on voulait apporter à notre niveau complète les aides apportées par les autres niveaux de pouvoir, et non faire doublon."

L’opération a un coût : 150 000 €, dont 97 000 € pour les six Seat Ibiza fournies par le garage Mazuin, qui a remporté le marché public. Une nouvelle action, à définir, devrait être menée en 2022 : un montant de 16 000 € a été prévu et pourra être revu à la hausse.