Ce mardi soir a eu lieu, à Montignies-sur-Sambre, la fête d'anniversaire de la boutique de lingerie Vela. A la tête de l'entreprise depuis 1996, Barbara Romano-Chardon a su séduire de nombreuses clientes par ses créations de lingeries sur mesure.

Pour les 25 ans de Vela, l'entrepreneuse a fait les choses en grand puisque la soirée regorgeait de célébrités de tout horizon. Sport, média ou encore politique tous les secteurs étaient représentés par ce qu'il y a de plus illustre comme Enzo Scifo et Emilie Dupuis venus lui apporter leur soutien et témoigner leur sympathie à celle qui fait l'unanimité pour sa gentillesse et son implication dans diverses causes sociales. Organisant des récoltes pour les plus démunis ou le nouvel an pour les personnes défavorisées, elle ne compte pas son temps pour s'occuper d'autrui.

© NGOM (Cyril Detaye animateur Vivacité fidèle au poste et Enzo Scifo gloire du foot belge)

Entourée de ses enfants et de son mari Walter Chardon, directeur marketing du Sporting de Charleroi, elle a développé, au-delà d'une marque, un véritable état esprit basé sur la bienveillance et un service personnalisé. Les pieds sur terre, la créatrice porte et défend des valeurs qu'elle transmet sans mesure à ses enfants. "Je sais que nous sommes gâtés et privilégiés et j'aimerais que mes enfants sachent qu'ils ont de la chance et que le partage avec les autres et s'occuper des moins favorisés doit être une valeur qui les guide dans la vie."

Très attachée à sa région elle n'hésite pas à mettre avant Charleroi. "Ce qui est propre aux Carolos c'est qu'on se connaît tous et qu'on se soutient tous." © NGOM (le tout Charleroi était convié à l'event de l'année)

A côté du fait que Barbara crée et vend de la lingerie "traditionnelle", elle s'est également spécialisée dans la lingerie destinée aux femmes atteinte d'un cancer du sein.