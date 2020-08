Après avoir été reportées à ce 1er août, les soldes commencent enfin officiellement. Au centre de Charleroi et à Rive Gauche, ce n'était pas les grandes foules alors que les commerçants promettaient d'entrée de belles réductions.

Si les présentoirs étaient remplis et le personnel en nombre, les gens ont quelque peu boudés ce premier jour. En cause, les obligations diverses à suivre pour contrer le développement du Covid-19.

La première est l'obligation du port du masque. Depuis ce 1er août, le masque est une obligation généralisée à Charleroi ville (à l'intérieur et à l'extérieur du ring) et dans ses 14 communes (Couillet, Dampremy, Gilly, Goutroux, Gosselies, Jumet, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne, Montignies-le-Tilleul, Ransart et Roux). Se couvrir le nez et la bouche décourage de sortir bon nombre de personnes surtout par fortes chaleurs.

Deuxièmement, les commerçants invitent les clients à ne pénétrer qu'à un seul et pas par groupes dans les magasins. Certains magasins ont engagé un service de sécurité afin de veiller au respect de cette recommandation. Si la demande est souvent faite avec courtoisie, beaucoup de clients font marche arrière et ne franchissent même pas la porte d'entrée.